Капитан сборной Австралии в Кубке Дэвиса и победитель двух турниров «Большого шлема» Ллейтон Хьюитт отреагировал на изменение формата турнира в 2022 году и на перенос плей-офф в Абу-Даби (ОАЭ).

Теннисист рассказал, что его лучшие воспоминания из полуфиналов и финалов Кубка Дэвиса связаны с переполненными трибунами. Он опасается их отсутствия в новой локации.

«Думаю, это просто смешно, Кубок Дэвиса совсем не об этом. Если они продадут его душу на Ближний Восток на следующие пять лет, они просто убьют турнир», – приводит слова спортсмена bbc.com.

Ранее стало известно, что в следующем году теннисисты 16 команд могут быть поделены на четыре группы на Кубке Дэвиса. Каждый квартет будет проводить матчи в одном из европейских городов.