Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Торино» на новых условиях. Нынешнему клубу предлагают последующий выкуп игрока.

По информации Сalciomercato, команда из Турина готова арендовать хавбека с опцией дальнейшего выкупа.

В текущем сезоне Миранчук принял участие в восьми встречах во всех турнирах. В них он отметился единственной голевой передачей.

Миранчук выступает за итальянский клуб с сентября 2020 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что игрок готов уйти в «Торино», «Сассуоло» или «Сампдорию». Позднее появлялась информация о интересе петербургского «Зенита». Его агент отказался комментировать последнюю ситуацию.