Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Торино» на новых условиях. Нынешнему клубу предлагают последующий выкуп игрока.
По информации Сalciomercato, команда из Турина готова арендовать хавбека с опцией дальнейшего выкупа.
В текущем сезоне Миранчук принял участие в восьми встречах во всех турнирах. В них он отметился единственной голевой передачей.
Миранчук выступает за итальянский клуб с сентября 2020 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что игрок готов уйти в «Торино», «Сассуоло» или «Сампдорию». Позднее появлялась информация о интересе петербургского «Зенита». Его агент отказался комментировать последнюю ситуацию.
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