Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел восстановился от повреждения и возобновил тренировки в общей группе команды.

Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». В выездной игре Лиги чемпионов против «Мальмё» Вендел получил рассечение в столкновении с вратарём соперника, но довёл матч до конца. Затем бразилец пропускал встречу чемпионата России против ЦСКА: в том матче «Зенит» победил со счётом 2:0.

По данным СМИ, повреждение оказалось несерьезным, и Вендел смог возобновить подготовку к оставшимся матчам «Зенита», которые состоятся до зимней паузы в чемпионате — это игры с «Ростовом» и «Динамо» в РПЛ, а также матч против «Челси» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Примет ли Вендел участие в ближайшем матче, станет ясно ближе к самой игре.