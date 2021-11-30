Петербургский СКА готов пригласить в состав голкипера «Северстали» Дмитрия Шугаева. Одновременно руководство армейцев ищет место для собственного вратаря Александра Самонова.

Об интересах команды из Санкт-Петербурга сообщает спортивный журналист Артур Хайруллин в своем Telegram-канале.

СКА рассчитывает провести обе сделки в ближайшее время. Ранее появлялась информация о договоренности с казанским «Ак Барсом» об обмене Самонова.

В текущем сезоне Шугаев принял участие в 20 матчах, одержал 12 побед, отражая в среднем 92,7% бросков.

Самонов провел семь матчей, его процент отраженных бросков – 85,4%.

Напомним, накануне, 29 ноября, СКА уступил «Северстали» на домашней площадке со счетом – 1:3. Место в воротах армейцев занимал швед Ларс Юханссон.