Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о том, что помогло ей победить на чемпионате мира 2019 года в Сайтаме.

В своем «Инстаграме» Загитова показала изображение быка, который расположен в центре миланской галереи — между собором Дуомо ди Милано и театром Ла Скала. На этом месте обычно загадывают желания и крутятся на изображении этого быка.

«После того, как я проиграла на чемпионате мира в 2018 году, именно на этом месте я загадала желание о том, чтобы обязательно выиграть в следующем», — сказала Загитова, добавив, что с помощью талисмана, а также усиленной работы она смогла через год выиграть золото ЧМ в женском одиночном катании.

«Спасибо тебе, миланский талисман удачи», – добавила Загитова.