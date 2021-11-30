Нападающий «Бёрнли» Дуайт Макнил сообщил, что главный тренер их команды Шон Дайч ввел необычный штраф. Футболисты получают санкции, если не принесут угощение в свой день рождения.

На этой неделе Макнил праздновал 22-летие. Игрок рассказал, что захватил с собой сладости для товарищей из клуба.

«Если ты не принесешь угощения остальным ребятам в день рождения, тебя оштрафуют. На этой неделе я принёс несколько видов пирожных из пекарни, которая находится неподалеку», —цитирует Макнила Daily Mail.

Футболист добавил, что в команде есть специалисты, следящие за питанием. Игроки каждый день взвешиваются и часто узнают уровень жира.

Напомним, ранее стало известно, что наставник сборной России Валерий Карпин выступил против продуктов с высоким содержанием сахара и требовательно контролировал футболистов.