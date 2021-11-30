На втором этапе Кубка IBU в норвежском Шушене сегодня, 1 декабря, состоится мужская гонка в формате суперспринта.

Начало квалификационных забегов назначено на 12:00 по московскому времени. Финал гонки состоится в 13:50 по московскому времени.

Сборную России в этой гонке будут представлять шесть биатлонистов, двое из которых прибыли в команду с Кубка мира — Матвей Елисеев и Евгений Гараничев. Вместо них на Кубок мира поехали Василий Томшин и Александр Поварницын.

Первый стартовый номер в квалификации достался Ильназу Мухаметзянову, под 7-м номером будет стартовать Евгений Гараничев. Под 41-м стартовым номером в гонку убежит Никита Поршнев, под 70-м старт возьмет Антон Бабиков. 101-й стартовый номер получил Матвей Елисеев, 124-й — Кирилл Стрельцов.