В Союзе биатлонистов России высказались о ситуации со случаем коронавируса в резервной сборной России по биатлону: на кубке IBU положительный тест сдала Тамара Дербушева и сейчас находится на карантине.

Слова представителя СБР цитирует портал РИА Новости.

В СБР отметили, что от IBU и медицинских властей Норвегии должна прийти информация о дальнейших действиях. «Как только был положительный тест у Тамары, мы сразу нашли ей место в другой гостинице«, — подчеркнули в союзе.

По словам представителя СБР, нет предпосылок к тому, чтобы сажать на карантин всю команду, для начала необходимо дождаться результатов тестирования.

«В Швеции у Дербушевой были отрицательные тесты. А тут показал положительный на въезде в Норвегию. Потом мы сделали еще один дополнительный ПЦР-тест, который тоже оказался положительным«, — отметили в СБР, добавив, что сегодня, 30 ноября, всю сборную России дополнительно протестируют на коронавирус и результаты ожидаются к ночи.