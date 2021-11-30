Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что сроки действия ПЦР-тестов на коронавирус в России ограничат 48-ю часами, тогда как раньше они действовали 72 часа (трое суток).

Информацию об этом сообщает агентство РИА Новости. Такое ограничение связано с распространением по миру нового штамма коронавирусной инфекции, который получил название «омикрон», и его особенностями.

Слова Поповой прозвучали на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Напомним, ранее штамм вируса «омикрон» обнаружили в ЮАР и нескольких других странах. Из-за своих мутаций этот штамм потенциально может быть более заразен, чем ранее выявленные, а также может обходить иммунный ответ от применяемых вакцин.