В норвежском Шушене сегодня, 1 декабря, состоится женская гонка в формате суперспринта на втором этапе Кубка IBU в сезоне-2021/22.

Начало суперспринтерской квалификации у женщин назначено на 15:40 по московскому времени. На 17:20 по мск назначен старт финала гонки.

Согласно официальному старт-листу гонки на сайте IBU шестой стартовый номер получила Анастасия Шевченко. Под 21-м номером будет стартовать Наталья Гербулова, под 42-м — Евгения Буртасова (Павлова). Под 58-м номером должна убежать в квалификацию Анастасия Гореева, под 73-м — Екатерина Носкова.

Еще одна биатлонистка сборной России Тамара Дербушёва получила 91-й стартовый номер, однако она не сможет принять участие в гонке: накануне спортсменка сдала положительный тест на коронавирус.