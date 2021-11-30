Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и его оппонент, норвежец Магнус Карлсен вничью завершили четвертую партию за звание чемпиона мира по шахматам.

Состязание проходит в Дубае, ОАЭ, с 26 ноября. Шахматисты сыграли вничью уже четвертую партию подряд, на данный момент счет в противостоянии 2:2. В четвертой партии Непомнящему достались черные фигуры, и он смог свести игру к мирному результату — 0,5:0,5.

Напомним, матч за звание чемпиона мира по шахматам проводится в 14 партий. Начало всех партий — в 15:30 по московскому времени. Если по итогам этих партий не будет выявлен победитель, то шахматисты сыграют тай-брейк. Если тай-брейк все же понадобится, под него оставлен слот в расписании — 15 декабря.

Следующая, пятая партия шахматистов запланирована на завтра, 1 декабря.