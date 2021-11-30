Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, судья шоу «Ледниковый период» Максим Траньков высказался о новой постановке участников шоу Евгении Медведевой и Дани Милохина.

Слова Транькова цитирует портал Sport24.

По мнению эксперта, в номере оказалось много технических недочетов со стороны фигуристов.

«Очень крутая находка с надписью. Но в течение номера все терялось. Сегодня просто не получился номер. Такое бывает», — заявил Траньков после того, как фигуристы завершили выступление.

Напомним, сейчас Евгения Медведева и Даня Милохин являются одними из фаворитов проекта, они несколько раз получали за свои выступления оценки 12.0. Новый выпуск «Ледникового периода» должен выйти в эфир Первого канала в субботу, 4 декабря.