Стало известно, с каким номером выступили чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин в новом выпуске проекта «Ледниковый период».

Как сообщает портал Sport24, фигуристка и тиктокер выбрали для нового выпуска сказку «Снежная королева»: Медведева сыграла роль — Герды, а Милохин — роль Кая.

По ходу номера фигуристы исполнили ряд сложных поддержек, а также использовали игру слов: в начале номера Милохин написал на стенде слово «вечность», которое потом пара исправила на слово «верность».

В качестве музыкального сопровождения пара выбрала не музыку из фильма или мультфильма «Снежная королева», а саундтрек из научно-фантастического фильма «Интерстеллар», вышедшего на экраны в 2014 году.