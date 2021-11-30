Футболисты сборной России прибыли на встречу с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

Как сообщает телеканал «Матч ТВ», на специальное мероприятие в одном из отелей Москвы уже прибыли футболисты, которые вызывались в национальную команду в последние международные перерывы: игроки «Спартака» Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Георгий Джикия, голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, представители «Локомотива» Федор Смолов и Рифат Жемалетдинов, футболист ЦСКА Антон Заболотный и другие игроки.

Георгий Джикия подчеркнул в разговоре с журналистом, что эта встреча с Карпиным — очень важная.

Напомним, ранее определился соперник сборной России в стыковых матчах. Первой командой, которую предстоит побеждать сборной России, стала сборная Польши.