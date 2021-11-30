Президент Белорусской федерации футбола (АБФФ) Владимир Базанов был задержан полицией в Чехии, где сегодня женская сборная Белоруссии должна была сыграть с Чехией отборочный матч к ЧМ-2023 года.

Информацию об этом сообщает портал Denik N.

Как сообщили в СМИ, Базанов прибыл в Чехию вместе с супругой на матч Чехия — Белоруссия женских футбольных команд. Чешская полиция подозревает Базанова в незаконном въезде в страну без соответствующего разрешения — в паспорте не была проставлена чешская въездная виза. Если факт незаконного нахождения Базанова в Чехии подтвердится, то президенту Белорусской федерации футбола грозит депортация.

Владимир Базанов возглавил Белорусскую федерацию футбола с марта 2019 года.