Биатлонистка сборной России Кристина Резцова высказала своё мнение о том, что многие российские спортсмены несерьёзно относятся к своему делу.

В интервью ютуб-каналу Lapshin Live Резцова отметила, что ей бы хотелось изменить отношение спортсменов к своей работе.

«Мне кажется, в России спортсмены немного безответственные. Реально. Таких большинство. Такие, которые знают, что они в сборной, и не развиваются из-за того, что они находятся на своём месте», — отметила биатлонистка, добавив, что в России ничего не меняется для спортсменов после юниорского возраста.

Как подчеркнула Резцова, очень мало спортсменов развиваются, а не просто находятся в сборной и хотят уважения за то, что они — члены национальной команды.

«Ты должен понимать, для чего ты туда попал. Не для того, чтобы просто потусить за деньги налогоплательщиков», — сказала Резцова.