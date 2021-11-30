Российская биатлонистка, призер чемпионата Европы Кристина Резцова рассказала об особенностях самостоятельной подготовки к сезону и целях, которые ставит перед собой.

В интервью ютуб-каналу Lapshin Live Резцова отметила, что её планом на сезон является победа над всеми.

«Ну какие цели могут быть в олимпийский сезон? Наверное, у любого спортсмена, который себя ценит, должна быть самая высокая цель – олимпийское золото», — подчеркнула спортсменка, добавив, что её муж поставил ей цель победить себя во всех аспектах и улучшить скорость, стрельбу, а также психологическую подготовку.

«В этом году самым большим плюсом в моей подготовке было то, что меня никто не терроризировал. Я ни от кого не зависела, делала всё сама, и это было настолько спокойно», — сказала Резцова, добавив, что она научилась лучше бороться с собой. Биатлонистка добавила, что при самоподготовке спортсмен думает только о том, как ему нужно отработать, и это большой шаг, который она сделала в межсезонье.