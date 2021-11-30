Биатлонистка сборной России Кристина Резцова и её супруг и личный тренер Иван Анисимов рассказали о том, сколько пришлось потратить на подготовку к олимпийскому сезону.

В интервью ютуб-каналу Lapshin Live Резцова отметила, что сборная ХМАО оплачивала ей все сборы кроме того, что проходил на Эльбрусе.

«На Эльбрусе нет стрельбища, причину мне обозначили, что я поздно подала заявку на сбор, поэтому мне его не оплатили», — отметила Резцова, добавив, что параллельно с этим приходилось оплачивать выезд тренера, маленькой дочери Александры и маме мужа.

«Когда сумма перевалила за 500 тысяч, мы перестали считать. Чего расстраиваться? Мы в себя вкладываем», — отметил тренер и муж Резцовой.

Напомним, в сезоне-2021/22 Кристина Резцова отобралась в сборную России на этапы Кубка мира по биатлону, хотя прошлый сезон пропустила из-за декрета.