Нападающий сборной России по футболу и московского ЦСКА Антон Заболотный высказался о специальной встрече игроков национальной команды с тренером Валерием Карпиным в Москве.

Встреча прошла сегодня в одном из московских отелей. Слова Заболотного цитирует «Матч ТВ».

«Это личная встреча, всё должно остаться между нами. Нет гарантий ни у кого, что окажется в марте в сборной, может быть травма или что угодно», — подчеркнул Заболотный.

По мнению футболиста, любая сборная, которая попала в стыковые матчи — это хорошая команда. Также Заболотный заявил, что еще рано рассуждать о том, как сборная России будет играть с Польшей в первом стыковом матче.

Напомним, ранее стало известно, что на первой стадии стыковых матчей сборная России встретится с Польшей, а затем при условии победы над ней — с лучшей командой пары Швеция — Чехия.