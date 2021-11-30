Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, почему игроки «сине-бело-голубых» не смогли присутствовать на специальной встрече игроков сборной России с тренером Валерием Карпиным.

Слова Медведева цитирует агентство ТАСС.

По словам гендиректора «Зенита», клуб получил информацию от Гидрометцентра о том, что могут возникнуть проблемы при вылете из московского аэропорта Шереметьево сегодня вечером, 30 ноября. Об этом предупредили Карпина и также начальника команды.

«Билеты были куплены, организована вся логистика. В таких метеорологических условиях посылать ребят без багажа и утепленной одежды было безрассудным. По-другому ехать же было нельзя», — заявил Медведев.

Напомним, сегодня, 30 ноября, в одном из московских отелей состоялась встреча игроков сборной России по футболу с главным тренером Валерием Карпиным.