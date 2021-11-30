Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан рассказал о том, что именно он заявил российскому форварду «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину, спровоцировав конфликт во время матча.

Слова Маршана приводит корреспондент Флуто Шинзава в своём аккаунте в «Твиттере».

«Я сказал ему, что в России его никто не любит. Если это выводит человека из себя, значит, у нас самая изнеженная лига в мире», — сказал Маршан, добавив, что во время хоккейных матчей игроки иногда высказываются и пожестче, чем он.

«Если он из-за этого ноет, то так тому и быть», – заключил хоккеист.

Напомним, в концовке матча «Бостон Брюинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ Панарин бросил в Маршана перчатку со скамейки. Позднее он заявил, что соперник сказал ему что-то оскорбительное о его стране — России. Панарина в итоге оштрафовали на 5 тысяч за этот жест.