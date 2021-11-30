Норвежская ассоциация конькобежцев подтвердила информацию о том, что вновь подает предложение по повышению возрастного ценза фигуристок на конгресс ISU 2022 года.

Информацию об этом сообщает «Матч ТВ».

«По нему выход во взрослые будет доступен с 17 лет для женщин и мужчин во всех дисциплинах ISU, включая фигурное катание, и с 16 лет — для танцевальных дуэтов и спортивных пар», — ответили в руководстве ассоциации. Норвегия отмечает, что по этому предложению изменения в правилах вступят в силу с сезона-2023/24, при этом если спортсмены уже участвовали в чемпионате Европы, чемпионате мира или чемпионате четырех континентов в 2023 году, то они будут допущены к взрослым турнирам даже без прохождения возрастного порога.

На данный момент возрастной порог входа во взрослые турниры составляет 15 лет на момент старта сезона — 1 июля.