Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о том, зачем он решил собрать игроков национальной команды уже после жеребьёвки стыковых матчей на ЧМ-2022.

Слова Карпина цитирует портал «Матч ТВ». Тренер отметил, что встречу не скрывали, а просто решили не объявлять о ней официально.

«Для раскрепощения футболистов я придумал эту встречу. Не было и слова сказано о том, что нельзя разговаривать. Говорили о Польше и Хорватии. Сейчас это нужно было сделать», — сказал Карпин, добавив, что встреча подтвердила ему тот факт, что все возможно.

По словам Карпина, нельзя жить без веры, а она основывается на том, что люди могут совершать ошибки.

«Дала надежду на то, что наши футболисты могут играть в футбол», — отметил Валерий Карпин.