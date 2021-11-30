Женская сборная России по футболу уступила сборной Дании в матче 6-го тура отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2023 года среди женских команд.

Игра прошла в Дании на стадионе «Виборг» (город Виборг) и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяек поля.

Все голы в этой встрече были забиты во втором тайме. В составе сборной Дании отличились Сигне Брюн (65-я минута), Санне Троэльсгор (76 минута, с пенальти), а также Милле Гейл (84 минута). За сборную России один раз отличилась нападающая Нелли Коровкина — на 89-й минуте игры.

Эта победа позволила Дании возглавить отборочную группу с результатом в 18 очков, сборная России идет на втором месте с результатом в 15 очков.

В следующем матче отбора сборной России предстоит сыграть с футболистками из Черногории, матч состоится 7 апреля 2022 года.