Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о тренере, который занимался подготовкой биатлонистки Кристины Резцовой к текущему сезону.

В подкасте «Голос биатлона» Губерниев отметил, что в тренировочном процессе Резцовой участвовал бывший наставник женской сборной России Виталий Норицын, который ныне тренирует сборную Болгарии.

«Про Кристину Резцову мы знаем, что там не только «мужья», мы знаем, что там ещё в подготовке принимает участие тренер болгарской сборной Виталий Норицын», — заявил Губерниев, подчеркнув, что у него есть ощущение того, что Норицын пишет Резцовой тренировочные планы.

Напомним, Кристина Резцова была на самоподготовке в межсезонье, она только вернулась из декретного отпуска. На контрольных стартах биатлонистка смогла отобраться в сборную России на Кубок мира.