Футбольный клуб «Аталанта» обыграл «Венецию» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу. Игра состоялась на стадионе «Атлети Адзурри» со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Аталанты» трижды отличился хорватский полузащитник Марио Пашалич. Он успел оформить дубль уже к 12 минуте, а на 67-й минуте забил свой третий мяч. Также еще один гол на счету полузащитника Тёна Копмейерса. Голевыми передачами в этой встрече отметились Луис Мурьель (2), Йосип Иличич и Джузеппе Пеццелла.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук впервые вышел на поле с конца октября 2021 года. Он начал матч на скамейке запасных, вышел на поле на 77 минуте, сменив Йосипа Иличича, и не успел отметиться результативными действиями.