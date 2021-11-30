Российский полузащитник Никита Иосифов провёл дебютный матч в составе испанского «Вильярреала» и сумел отличиться результативными действиями.

Сегодня, 30 ноября, «Вильярреал» сыграл матч 1/64 финала Кубка Испании по футболу против клуба «Виктория» из города Ла-Корунья. Игра на стадионе «Риасор» завершилась со счетом 8:0 в пользу гостей.

20-летний российский полузащитник вышел на поле на 63-й минуте, заменив Рубена Пенью, и сумел записать на свой счет результативное действие. На 87-й минуте он забил мяч с передачи Альберто Морено, сделав окончательный счет в матче. Ранее Иосифов не играл за «Вильярреал» в официальных матчах.

Контракт с «Вильярреалом» Никита Иосифов заключил летом 2021 года, до этого футболист выступал за «Локомотив».