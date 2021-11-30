Футбольный клуб «Фиорентина» обыграл «Салернитану» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу в сезоне-2021/22.

Игра состоялась на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

В составе «Фиорентины» отличились Хосе Кальехон, Душан Влахович и Рикардо Соттиль. Отметим, что «Фиорентина» пропустила первой и была вынуждена отыгрываться: на 15-й минуте гол забил Маноло Габбьядини.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на поле впервые с начала октября 2021 года. На 90-й минуте он сменил в составе Хосе Кальехона. Ранее Кокорин несколько раз попадал в расширенную заявку клуба на матч, но не проходил в итоговый список и пропускал встречи из-за недостаточной готовности и мышечных проблем.