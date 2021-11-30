Главные новости из спортивного мира за 30 ноября — в традиционном дайджесте от NVsport:

Карпин признался, что придумал встречу с игроками сборной, чтобы их раскрепостить

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о том, зачем он решил собрать игроков национальной команды уже после жеребьёвки стыковых матчей на ЧМ-2022. «Для раскрепощения футболистов я придумал эту встречу. Не было и слова сказано о том, что нельзя разговаривать. Говорили о Польше и Хорватии. Сейчас это нужно было сделать», — сказал Карпин.

Непомнящий и Карлсен свели к ничьей четвертую партию за звание чемпиона мира по шахматам

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и его оппонент, норвежец Магнус Карлсен вничью завершили четвертую партию за звание чемпиона мира по шахматам. Состязание проходит в Дубае, ОАЭ, с 26 ноября. Шахматисты сыграли вничью уже четвертую партию подряд, на данный момент счет в противостоянии 2:2.

Кокорин вышел на поле в матче «Фиорентина» — «Салернитана» на 90-й минуте

Футбольный клуб «Фиорентина» обыграл «Салернитану» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу в сезоне-2021/22. Игра состоялась на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на поле впервые с начала октября 2021 года.

«Аталанта» обыграла «Венецию» в Серии А. Миранчук вышел на поле впервые с конца октября

Футбольный клуб «Аталанта» обыграл «Венецию» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу. Игра состоялась на стадионе «Атлети Адзурри» со счётом 4:0 в пользу хозяев поля. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук впервые вышел на поле с конца октября 2021 года

Норвегия вновь предложила рассмотреть повышение возрастного ценза фигуристок до 17 лет на конгрессе ISU

Норвежская ассоциация конькобежцев подтвердила информацию о том, что вновь подаёт предложение по повышению возрастного ценза фигуристок на конгресс ISU 2022 года. Согласно предложению Норвегии, в одиночных видах планируют сделать ценз в 17 лет, а в парных — 16 лет. Предложение предлагают внести с начала сезона-2023/24.

Биатлонистка сборной России заболела коронавирусом

Биатлонистка сборной России Тамара Дербушева помещена на карантин в норвежском Шушене из-за коронавируса — два теста биатлонистки оказались положительными. Спортсмены национальной команды прибыли в город 29 ноября для участия во втором этапе Кубка IBU.

Анастасия Зинина заменит американку Левито в финале юниорского Гран-при

Американская фигуристка Изабо Левито отказалась от участия в финале юниорского Гран-при. Соревнования состоятся в японской Осаке с 9 по 12 декабря. Её место займёт россиянка Анастасия Зинина.