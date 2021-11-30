Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион Тарьей Бё показал, как резко поменялась погода в шведском Эстерсунде на первом этапе Кубка мира по биатлону в сезоне-2021/22.

В своем «Инстаграме» Тарьей Бё выложил селфи с тренировки на биатлонном стадионе в Эстерсунде, на котором он изображен вместе с партнером по сборной Ветле Шостадом Кристиансеном.

«Минус 200 и избиты снегом», — подписал фото Бё. Первые гонки Кубка мира состоялись в выходные 27-28 ноября, и погода во время их проведения была очень тихой.

Напомним, следующий гоночный уикенд на Кубке мира биатлонисты также проведут в Эстерсунде. На втором этапе запланирована комбинация спринт-преследование, а также первые в сезоне эстафеты.