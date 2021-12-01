«Флорида» вырвала победу у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 5:4. «Кэпиталз» повели 2:0 к началу седьмой минуты. Голами отметились Коннор Макмайкл (6-я минута) и Бек Маленстин (7-я). Джо Торнтон отыграл одну шайбу менее чем через минуту после второй пропущенной.

Во втором периоде Ларс Эллер (27-я) и Ник Дженсен (33-я) сделали счёт 4:1 в пользу столичной команды.

Однако в третьем «Флорида» забила четыре раза. Отличились Райан Ломберг (44-я), Ээту Луостаринен (47-я), Сэм Беннетт (53-я) и Сэм Райнхарт (60-я, за 15 секунд до сирены).

В составе «Вашингтона» ассистентский дубль сделал россиянин Дмитрий Орлов, отдавший голевые передачи на Макмайкла и Эллера. Российский капитан команды Александр Овечкин и его партнёры по звену — соотечественник Евгений Кузнецов и белорус Алексей Протас — остались в этот раз без очков.

Форвард «Флориды» Максим Мамин также не набрал баллов результативности, в отличие от Аарона Экблада и Джонатана Юбердо, которые отдали по три голевых передачи.

Ворота обеих команд защищали россияне — Сергей Бобровский у «Пантерз» и Илья Самсонов у «Кэпиталз». Первый сделал 23 сейва при 27 бросках, второй 46 раз спасал ворота при 51 броске.