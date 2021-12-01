«Миннесота» обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 5:2. Счёт открыл форвард «Койотс» Клэйтон Келлер на 6-й минуте. На 8-й Джоэль Эрикссон забросил ответную шайбу. Одним из его ассистентов стал Дмитрий Куликов.

Во втором периоде «Уайлд» забросили трижды: отличились россиянин Кирилл Капризов (8-я), Джордан Гринуэй (35-я) и Йонас Бродин (40-я). В эпизоде с последней шайбой Капризов отдал голевую передачу.

На 46-й минуте Антон Строльман отыграл одну шайбу, а на 48-й Маркус Фолиньо установил окончательный счёт встречи.

После сегодняшней игры на счету Капризова стало 25 (7+18) очков, это лучший показатель в команде.

В составе «Аризоны» участие в матче принял Илья Любушкин.

«Миннесота» благодаря победе вышла в лидеры Западной конференции, набрав 31 очко в 22 играх. «Аризона», напротив, замыкает таблицу «Запада» с 12 очками в 23 матчах.