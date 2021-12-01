«Нэшвилл» одержал разгромную победу над «Коламбусом» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 6:0. В составе «Предаторз» покер сделал Филип Форсберг, отличившийся на 5-й, 13-й, 36-й и 40-й минуте. Во всех четырёх эпизодах голевые пасы отдавал Микаэль Гранлунд, ставший, таким образом, автором ассистентского покера.

Помимо Форсберга, у «Нэшвилла» отличились россиянин Яков Тренин (13-я минута) и Ник Казинс (48-я).

В составе «Коламбуса» на лёд вышли Владислав Гавриков (19:50, 1 бросок, коэффициент «-1») и Егор Чинахов (11:36, 1 бросок, коэффициент «-2»).

«Нэшвилл» поднялся на шестое место в таблице «Запада», набров 25 очков в 22 матчах.

«Коламбус» идёт девятым в Восточной конференции с 24 очками в 20 играх.