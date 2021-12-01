«Сент-Луис» одержал волевую победу над «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 4:3 Б. Уже к шестой минуте «Лайтнинг» повели 3:0. Голами отметились Энтони Сирелли (3-я), Кори Перри (6-я) и Эрик Чернак (6-я). Вторая и третья шайбы были заброшены с интервалом в пять секунд — 5:24 и 5:29.

Во втором периоде «Блюз» отыграли две шайбы — отличились Райан О’Райлли (24-я) и Логан Браун (27-я). На 42-й минуте россиянин Иван Барбашев с передач Скотта Перуновича и соотечественника Павла Бучневича сравнял счёт.

В серии буллитов свою попытку не реализовал ещё один российский хоккеист «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. Единственным, кто смог переиграть вратаря, стал его одноклубник О’Райлли.

В составе «Тампы» на лёд выходил российский защитник Михаил Сергачёв, а вот основной вратарь Андрей Василевский остался в запасе. Форвард Никита Кучеров продолжает восстанавливаться от травмы, как и Клим Костин у «Сент-Луиса».

«Сент-Луис» после 22 матчей поднялся на четвёртое место в таблице Западной конференции с 27 очками. «Тампа» идёт шестой на «Востоке» с 28 очками в 21 игре.