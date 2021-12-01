Защитник лондонского «Арсенала» Габриэл стал жертвой нападения грабителей, сообщает Daily Mail. 23-летний футболист возвращался домой из ночного клуба вместе с приятелем. Злоумышленники попали в гараж дома бразильца и угрожали ему битой. Тот вступил с ними в драку и смог отбиться. Нападавшие требовали у бразильца часы, мобильник и ключи от автомобиля, но тому удалось избежать ограбления. Его приятель также не пострадал.

Инцидент произошёл ещё в августе, но известно о нём стало только сейчас.

Суд не нашёл связи между ограблением и деятельностью Габриэла. По версии следствия грабители обратили внимание на его дорогой автомобиль.

Габриэлу 23 года, он выступает за «Арсенал» с прошлого сезона. В текущем чемпионате Англии защитник провёл 10 матчей и забил 1 гол.