«Сан-Хосе» обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 5:2. К середине второго периода «Шаркс» повели 4:0. Голами отметились Ноа Грегор (5-я минута), Джейкоб Мидлтон (25-я), Тимо Майер (31-я) и Эрик Карлссон (32-я). В эпизодах со второй и четвёртой шайбой ассистентом выступил россиянин Александр Барабанов.

В третьем периоде «Дэвилз» отыграли две шайбы благодаря точным броскам Томаша Татара (50-я) и Йеспера Братта (53-я). На 57-й Тимо Майер поразил пустые ворота, установив окончательный счёт встречи.

«Сан-Хосе» после 22 матчей занимает пятое место в Западной конференции с 25 очками. На счету «Нью-Джерси» 22 очка в 20 играх.