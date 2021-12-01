Хосе Нестор Пекерман назначен на пост главного тренера сборной Венесуэлы, сообщает пресс-служба национальной команды в Твиттере. 72-летний специалист подписал контракт сроком на пять лет.

Большую часть своей карьеры Пекерман провёл в молодёжном футболе. С 1981 по 1994 год он возглавлял молодёжки аргентинских «Чакарита Хуниорс» и «Архентинос Хуниорс», а также чилийского «Коло-Коло». С 1994 по 2001 год Пекерман возглавлял молодёжную сборную Аргентины, с которой трижды выиграл молодёжный ЧМ.

В 2004 году Пекерман был назначен на пост главного тренера сборной Аргентины, взял серебро Кубка конфедераций-2005 и дошёл до четвертьфинала ЧМ-2006.

Позднее он работал в мексиканских «Толуке» и «Тигрес», а с 2012 по 2018 год возглавлял сборную Колумбии. С колумбийцами Пекерман взял бронзу Копа Америка-2016 и три года подряд (2012, 2013, 2014) назывался тренером года в Южной Америке. После ЧМ-2018 Пекерман оставил колумбийскую команду.

В сборной Венесуэлы Пекерман дебютирует 27 января в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Боливии. После 14 туров венесуэльцы набрали 7 очков в 14 играх и занимают последнее место в таблице отбора чемпионата мира.