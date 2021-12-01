Международный союз конькобежцев (ISU) намерен пересмотреть систему оценок в фигурном катании, утверждает «Матч ТВ». Планируется сократить число критериев второй оценки — компонентов — с пяти до трёх.

Данное предложение разработано рабочей группой под руководством российского арбитра Аллы Шеховцовой. Группа работает с 2019 года.

Сейчас в число компонентных критериев входят владение коньком (навыки скольжения), связующие компоненты, перформанс, композиция и интерпретация музыки.

Рабочая группа предлагает оставить только композицию, перформанс и владение коньком.

Предложения об изменениях в правилах рассмотрит конгресс ISU. Ближайшее заседание конгресса пройдёт с 6 по 10 июня 2022 года в Таиланде.