Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, пропали из заявки на турнир Golden Spin of Zagreb.

Соревнования должны пройти в Хорватии с 7 по 11 декабря. На данный момент дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина нет в заявке.

Планируется, что сборную России на Golden Spin of Zagreb представят два танцевальных дуэта из России: Аннабель Морозов и Андрей Багин, Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.

Пара Дэвис/Смолкин начала выступать на взрослых турнирах в текущем сезоне. Дуэт уже выиграл соревнования серии ISU Challenger Кубок Варшавы. Победители набрали 199,90 баллов за короткую и произвольную программы.

Текущий сезон – олимпийский. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.