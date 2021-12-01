Союз биатлонистов России с своем Telegram-канале сообщил результаты тестов на коронавирус у спортсменов, выступающих на Кубке IBU.

Напомним, вчера, 30 ноября, стало известно, что российская биатлонистка Тамара Дербушева сдала положительный тест на коронавирус. Она почувствовала симптомы простуды еще на первом этапе Кубка IBU в шведской Идре. Там тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

По прибытии на следующий этап – в норвежский Шушен, биатлонисты повторно сдали анализы. Там у Дербушевой обнаружили коронавирус и отправили ее на карантин. Остальные представители сборной России сдали повторные тесты. Сегодня стало известно, что результаты у всех – отрицательные. Тамара Дербушева повторный тест не сдавала. Она по-прежнему, находится на карантине.

Сегодня, 1 декабря, на Кубке IBU пройдут суперспринты. Мужчины стартуют в 12:00 по московскому времени. Женщины – в 15:40 по мск.