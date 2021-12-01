Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере Фото: Инфографика NVsport

Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере Фото: Инфографика NVsport

Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет с 3 по 5 декабря в норвежском Лиллехаммере.

Этап откроется спринтерскими гонками у женщин и мужчин свободным стилем. Квалификация начнется в 11:45 по московскому времени. 30 лучших спринтеров отберутся в финальную часть соревнований. Она начнется в 14:30 по мск.

Во второй день этапа, 4 декабря, лыжники пробегут гонки с раздельным стартом. В 12:00 на старт выйдут мужчины, в 14:00 – женщины.

В заключительный день, 5 декабря, пройдут эстафетные гонки. Мужчины стартуют в 11:20 по мск, женщины – в 13:45.

Телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире спринт и гонки с раздельным стартом.