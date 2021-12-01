Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо может пропустить второй этап Кубка мира в Лиллехаммере из-за разногласий с Федерацией лыжным видов спорта Норвегии.

Лыжник не хочет выступать в гонках с логотипом стриминговой платформы Viaplay, которая является спонсором норвежской федерации и показывает лыжные гонки в стране.

Клэбо считает, что Viaplay не может одновременно спонсировать команду и освещать ее выступления. По мнению спортсмена, это ставит вопрос о независимости стимингового сервиса и может отрицательно сказаться на репутации Йоханнеса.

«Я сразу высказал федерации, что считаю этот вопрос сложным, потому что это сотрудничество ставит под вопрос нашу независимость. Я не имею ничего против Viaplay», – заявил Клэбо Adressa.

Норвежец заявил, что не будет участвовать в гонках с логотипом спонсора. Он предоставил право принятия решения об участии во втором этапе гонки норвежской федерации.