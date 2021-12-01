Дан старт мужской гонке в формате суперспринта на втором этапе Кубка IBU в норвежском Шушене. Биатлонисты начали соревнования в 12:00 по московскому времени.

Спортсмены преодолеют 3,6 км (3 круга по 1,2 км) с двумя огневыми рубежами. Топ-30 лучших биатлонистов выходят в финал.

Старт финальной гонки состоится в 13:50 по московскому времени. Спортсмены стартуют все вместе, им нужно будет преодолеть 6 км (5 кругов по 1,2 км) с четырьмя огневыми рубежами.

Сборную России на этапе будут представлять шесть биатлонистов. Двое из них прилетели с Кубка мира после неудачного выступления на первом этапе. Это Матвей Елисеев и Евгений Гараничев.

Под первым стартовым номером стартует Ильназ Мухаметзянов, седьмым гонку начнет Евгений Гараничев. 41-м на старт выйдет Никита Поршнев, 70-м – Антон Бабиков. Матвей Елисеев и Кирилл Стрельцов снялись с гонки. Причины пока неизвестны.