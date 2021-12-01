Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Патрис Эвра высказался о результатах голосования за обладателя «Золотого мяча» 2021 года. Трофей уже в седьмой раз достался Лионелю Месси, хотя фаворитом был Роберт Левандовски.

Форвард «Пари Сен-Жермен» Лео Месси получил седьмой «Золотой мяч» в своей карьере и был рад такому итогу голосования. Однако не все знаменитости и интернет-пользователи разделили радость спортсмена.

Многие считают, что награда должна была по праву достаться нападающему «Баварии» Роберту Левандовскому, который в прошлом году стал лучшим футболистом, но не получил заветный мяч из-за пандемии коронавируса. В 2021 году Левандовски занял второе после Месси место, обогнав полузащитника «Челси» Жоржиньо. Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра считает такой расклад несправедливым.

«Мне так жаль Левандовского. <…> Я не тот человек, который должен говорить, кто заслужил награду, а кто нет. Но все в комментариях пишут — грабеж, грабеж, грабеж. Люди не согласны», — отметил в Instagram Эвра.

Футболист уверен: если в личном блоге он устроит голосование среди подписчиков, спросив, кто все-таки должен был получить «Золотой мяч», то большинство выберут не Месси, а Левандовского.

Патрис Эвра заверил, что никакой ненависти к Месси он не испытывает. Дело не в том, что Эвра проиграл три финала Лиги чемпионов «Барселоне», в составе которой до 2021 был Лео.

«Еще говорят: Криштиану твой друг, поэтому ты ненавидишь Месси. Я не хочу говорить с вами, ребята. Если я вам не нравлюсь, мне всё равно. <…> Мой посыл — против массовой организованной коррупции в футболе», — объяснил свою позицию Патрис Эвра.

Бывший защитник «МЮ» признал, что Лионель Месси отыграл прекрасный сезон, однако Левандовски был лучшим как в прошлом году, так и в этом. По словам Эвры, Лео «убивает» соперников не только на поле, но и после матчей.