Бывшему футболисту «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрею Канчесльскису угрожают расправой. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Канчельскис рассказал, что вечером, 22 ноября, во время ужина в кафе «Оазис», к нему подошли несколько незнакомых ему людей и попросили снизить требования к узбекскому клубу «Навбахор».

Напомним, в августе 2021 года ФИФА постановила выплатить Канчельскису 1,6 миллионов евро долга. Неизвестные в кафе настойчиво попросили Андрея снизить сумму до 80 000. Если он откажется – пообещали сделать его инвалидом. После угроз Канчельскису дали бумажку с номером телефона и сказали позвонить, если он надумает согласиться на эти условия.

Канчельскис решил не соглашаться с требованиями неизвестных и обратился в полицию.