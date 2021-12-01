До конца 2021 года остаётся всего один месяц, но это не значит, что всё самое интересное в спорте уже закончилось и можно подводить итоги. NVsport представляет подборку спортивных событий декабря, на которые вам стоит обратить внимание.

ШАХМАТЫ

Матч за титул чемпиона мира, Магнус Карлсен – Ян Непомнящий. Дубай, ОАЭ, 24 ноября – 16 декабря

Норвежец Магнус Карлсен проводит четвёртую защиту чемпионского титула, завоёванного в 2013 году. Его соперник – российский гроссмейстер Ян Непомнящий. После четырёх сыгранных партий в матче ничья: все поединки завершились вничью.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Финал «Гран-при». Осака (Япония), 9-12 декабря

Власти Японии устроили неприятный сюрприз для любителей фигурного катания: закрыли страну для иностранцев за пару недель до финала «Гран-при». К счастью, вопрос удалось решить, и турнир всё же состоится, но в формате «пузыря»: без зрителей, спортсмены будут закрыты на одной территории с ограничением перемещений.

В финале «Гран-при» особое внимание наших зрителей будет приковано к женскому одиночному катанию. Ведь из шести участниц финала сразу пять представляют Россию: Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Алена Косторная. Навязать им борьбу попробует Каори Сакамото, за которую выступает фактор домашнего льда.

Большое представительство России наблюдается и в соревнованиях спортивных пар. Из шести дуэтов четыре выступают за нашу страну: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

В мужском одиночном катании от России выступит Михаил Коляда, а в танцах – Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Чемпионат России. Санкт-Петербург, 21-26 декабря

Санкт-Петербург примет чемпионат России по фигурному катанию в седьмой раз в новейшей истории страны. Среди болельшиков ходит правдивая шутка, что в женском одиночном катании выиграть чемпионат мира проще, чем чемпионат России. В этом году свой титул будет защищать Анна Щербакова.

Действующий чемпион страны в мужском катании – Михаил Коляда, у пар – Евгения Тарасова и Владимир Морозов, у танцоров – Александра Степанова и Иван Букин.

БИАТЛОН

Три этапа Кубка мира. Эстерсунд (Швеция), 2-5 декабря. Хохфильцен (Австрия), 10-12 декабря. Анси (Франция), 16-19 декабря

Кубок мира по биатлону в олимпийский сезон стартовал этапом в Эстерсунде. Сборная России за один этап умудрилась вляпаться в несколько неприятных историй. Светлана Миронова из-за неправильных креплений опоздала на старт индивидуальной гонки, а в спринте у неё заклинило винтовку. Эдуард Латыпов в индивидуальной гонке мог побороться за подиум, но перепутал створ на финишном круге и потерял драгоценные секунды. Евгений Гараничев опоздал на старт из-за забытых палок.

А лидерство после первого этапа захватили норвежец Йоханнес Бё и чешка Маркета Давидова.

Рождественская гонка. Гельзенкирхен (Германия), 28 декабря

Предновогодний коммерческий старт не имеет официального статуса, но традиционно привлекает внимание болельщиков. В прошлом году победу в World Team Challenge одержал российский дуэт Матвей Елисеев и Евгения Павлова.

ЛЫЖИ

Три этапа Кубка мира. Лиллехаммер (Норвегия), 3-5 декабря. Давос (Швейцария), 11-12 декабря. Дрезден (Германия), 18-19 декабря

В отличие от коллег с винтовками, российские лыжники начали сезон выше всяческих похвал. На первом этапе в финской Руке Александр Терентьев сенсационно выиграл спринт, затем Алексей Червоткин и Александр Большунов вошли в тройку 15-километровой классики, а затем Большунов, Сергей Устюгов и Артём Мальцев заняли весь пьедестал в пасьюте.

«Тур де Ски». 28 декабря-4 января

Самая престижная лыжная многодневка последние два года проходит под российским триколором. В 2020 году её выиграл Александр Большунов, а Сергей Устюгов стал вторым. Год спустя Большунов повторил успех, а третье место занял Денис Спицов.

ХОККЕЙ

Кубок Первого канала. Москва, 16-19 декабря

Российский этап Евротура под разными названиями проходит аж с 1967 года. В этом году, помимо России, Швеции, Чехии и Финляндии, на турнир приедет сборная Канады. Россияне попытаются защитить титул, который выиграли год назад.

Молодёжный чемпионат мира. Канада, 26 декабря – 5 января

Традиционно в новогодние праздники пройдёт молодёжный чемпионат мира по хоккею, главный смотр талантов со всего мира. Россия откроет турнир 26 декабря игрой со Швецией, а также встретится в группе со Швейцарией, Словакией и США. Игры пройдут в Канаде, когда в России будет глубокая ночь или раннее утро, так что запаситесь кофе.

ТЕННИС

Кубок Дэвиса. 25 ноября – 5 декабря

Престижный теннисный турнир второй год подряд проходит по обновлённому формату. В прошлом году титул выиграла Испания, в этот раз команда не смогла даже выйти из группы. Выбила её сборная России. Подопечные Шамиля Тарпищева приехали на турнир в сильнейшем составе: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской.

2 декабря россияне сыграют в четвертьфинале со Швецией, в случае выхода в полуфинал встретятся с Германией 4 декабря. Финал состоится 5 декабря.

ФУТБОЛ

Два тура чемпионата России перед паузой. 17 тур – 3-5 декабря. 18 тур – 11-13 декабря

Чемпионат России уходит на паузу длиной в два с половиной месяца. В декабре на отечественных полях пройдут два оставшихся перед перерывом тура. Действующий чемпион и лидер турнирной таблицы «Зенит» 3 декабря примет на своём поле в Санкт-Петербурге «Ростов», а закроет календарный год выездным матчем с «Динамо» 12 декабря. Динамовцы идут на втором месте в таблице, на 4 очка отставая от «Зенита».

Лига чемпионов, «Зенит» — «Челси». Санкт-Петербург, 8 декабря

Игра не имеет турнирного значения для «Зенита»: петербуржцы досрочно заняли третье место в группе и весной сыграют в плей-офф Лиги Европы. Для «Челси» исход последнего тура группового раунда Лиги чемпионов имеет смысл лишь при распределении первого-второго места с «Ювентусом».

Отсутствие турнирной мотивации может пойти на пользу «Зениту»: команда будет раскрепощена и постарается сыграть в своё удовольствие. Игра первого круга была в целом равной, «Челси» победил 1:0 за счёт гола в концовке встречи.

ФОРМУЛА-1

Две решающие гонки сезона. Джидда (Саудовская Аравия), 5 декабря. Абу-Даби (ОАЭ), 12 декабря

Впервые за несколько лет в «Формуле-1» настоящая интрига. За две гонки до конца сезона всё ещё неизвестен чемпион. Лидерство в сезоне удерживает гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Всего на восемь очков от него отстаёт семикратный чемпион мира и действующий обладатель трофея Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Удастся ли ему завоевать рекордный восьмой титул, узнаем в двух гонках на Ближнем Востоке.

Небольшая интрига есть и в нижней части таблицы. Удастся ли кому-то из гонщиков «Хааса» набрать первые очки в сезоне? Сын легендарного Михаэля Шумахера Мик и россиянин Никита Мазепин пока не могут похвастаться попаданиями в десятку.