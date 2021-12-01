Сегодня, 1 декабря, на втором этапе Кубка IBU в норвежском Шушене пройдут суперспринты у мужчин и женщин. Стало известно, что от участия в мужской гонке отказались Кирилл Стрельцов и Матвей Елисеев. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Под первым стартовым номером на квалификационный забег выйдет Ильназ Мухамедзянов. Евгений Гараничев стартует седьмым. Никита Поршнев – 41-м, Антон Бабиков – 70-м. Старт мужской квалификации будет дан в 12:00 по московскому времени.

В женской гонке примут участие Анастасия Шевченко (6-й номер), Наталья Гербулова (21-й), Евгения Буртасова (Павлова) (42-й), Анастасия Гореева (58-й), и Екатерина Носкова (73-й).

Начало квалификационного забега у женщин запланировано на 15:40 по московскому времени.