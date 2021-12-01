Бронзовый призер чемпионата Европы 2014 года в прыжках с шестом Ангелина Жук-Краснова получила молдавский паспорт.

Спортсменка заявила, что приняла такое решение из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Атлеты из сборной России по-прежнему не могут принять участия в международных стартах без получения нейтрального статуса, а его дают не всем.

«Я планирую выступать за Молдавию. Что касается того, почему мною было принято такое решение, то причина всем понятно, я думаю. Сборная России в течение шести лет нигде не выступает, поэтому для меня это единственная возможность», – заявила Ангелина Жук-Краснова ТАСС.

Спортсменка добавила, что сейчас готовится к сезону вместе с тренером. Всероссийская федерация легкой атлетики уже разрешила переход Жук-Красновой в сборную Молдавии.