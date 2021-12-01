Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова заявила, что Камила Валиева является основным фаворитом олимпийского сезона – 2021/2022.

«Для меня с самого начала сезона фаворитом остается Камила Валиева. Я очень надеюсь, что у нее получится выиграть чемпионат России и отобраться на Олимпиаду», – заявила Леонова «Чемпионату».

Призер ЧМ по фигурному катанию надеется на то, что Елизавета Туктамышева окажется в тройке призеров ЧР-2021 и сможет поехать на Олимпийские игры. Леонова считает, что это вполне возможно, если учитывать богатый опыт выступления спортсменки из Санкт-Петербурга.

Алена считает, что третьей фигуристкой от сборной России на Олимпиаде станет Александра Трусова, так как у нее самый сложный контент в программах.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.