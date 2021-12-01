Олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф высказалась о реакции на ее слова о биатлонистках из сборной России.

В подкасте с Ингрид Ланмарк Тандреволд норвежка заявила, что у россиянок «чрезвычайно высокомерный взгляд». Экхофф добавила, что ей было приятно общаться только с Екатериной Юрловой-Перхт.

«Внезапно мы с Ингрид стали самыми большими стервами. Я думала, что русские биатлонистки по-настоящему русские. Я сказала, что они выглядят пугающе, потому что несчастливы и часто злятся. А наши слова перевели так, будто мы говорим о старухах», – цитирует Экхофф Aftonbladet.

Норвежская биатлонистка призвала успокоиться, ведь ее слова неправильно перевели.